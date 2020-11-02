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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının efsane dizilerinden olan ve bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi hafızalardaki tazeliğini yıllar geçmesine rağmen koruyor. Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakterini canlandıran Mehmet Usta kısa sürede milyonların beğenisini kazanmıştı. Heredot Cevdet karakterinin anlattığı tarihi hikayelere eşlik etmesiyle milyonları güldüren Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Mehmet Usta yıllar sonraki haliyle milyonları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.11.2020 04:44 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 04:49
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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının efsane dizisi Ekmek Teknesi'nde ''Ölü'' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali milyonları şaşırttı. Mehmet Usta'nın güncel fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamadı. İşte Mehmet Usta başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

Soner Sarıkabadayı

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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

Soner Sarıkabadayı

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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

Soner Sarıkabadayı

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Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

Gülşen