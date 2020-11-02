Ekmek Teknesi'nde 'ölü' karakterini canlandırıyordu! Sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının efsane dizilerinden olan ve bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi hafızalardaki tazeliğini yıllar geçmesine rağmen koruyor. Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakterini canlandıran Mehmet Usta kısa sürede milyonların beğenisini kazanmıştı. Heredot Cevdet karakterinin anlattığı tarihi hikayelere eşlik etmesiyle milyonları güldüren Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Mehmet Usta yıllar sonraki haliyle milyonları şaşırttı.