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Haberler Galeri Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçların sosyal medya paylaşımları sosyal medyayı salladı. 2014 yılında dünyaevine giren ve ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 6'ncı yılını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Neslişah Alkoçlar, Düzyatan'la paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla bir kez daha aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 15:11
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Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evlilik yıldönümlerini kutladılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

2014 yılında dünyaevine giren ve Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocukları olan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti evlilik yıl dönümlerini kutladıkları bugün aşk dolu pozlarıyla gündem oldular.

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Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile eşi Engin Altan Düzyatan'a seslendi.

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Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan ile verdiği aşk pozuna "Önce seninle "bir" olmak, sonra çoğalıp biz olmak... Ve tek isteğim yanı başında sonsuz olmak... Seni seviyorum #6.yıl 28.08.2014" notunu düştü...

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Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İşte Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile aşk pozu...