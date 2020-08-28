Neslişah Alkoçlar’ın Engin Altan Düzyatan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçların sosyal medya paylaşımları sosyal medyayı salladı. 2014 yılında dünyaevine giren ve ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 6'ncı yılını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Neslişah Alkoçlar, Düzyatan'la paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla bir kez daha aşkını ilan etti.