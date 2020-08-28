Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sibel Can, haftalık 50 bin TL'ye kiraladığı yatla tatile çıktı. Bikinili görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Sibel Can'a tatilde çocukları Engin Can, Melisa ve Emir eşlik etti. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural ise aldığı kilolarla dikkat çekti. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural, göbeğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.