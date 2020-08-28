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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sibel Can, haftalık 50 bin TL'ye kiraladığı yatla tatile çıktı. Bikinili görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Sibel Can'a tatilde çocukları Engin Can, Melisa ve Emir eşlik etti. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural ise aldığı kilolarla dikkat çekti. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural, göbeğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 15:51
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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sibel Can, geçtiğimiz günlerde haftalık 50 bin TL'ye kiraladığı motoryatta çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Bikinili görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Sibel Can'ın çocukları Melisa Ural, Engincan Ural ve Emir Aksüt denizin keyfini çıkardılar.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural'ın ise aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Melisa Ural'ın göbekli hali sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sibel Can'ın çocukları arasında annesine benzerliğiyle ilgi odağı olan Melisa Ural'ın kilolu halini görenler oldukça şaşırdı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

İşte Melisa Ural'ın kilo almadan önceki hali…