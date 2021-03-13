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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül'ün hastalığı yalan mıydı? Seren Serengil'den şok sözler Neslihan Atagül'ün hastalığı yalan mıydı? Seren Serengil'den şok sözler
Neslihan Atagül, yaşadığı hastalık nedeniyle zor günler yaşamış ve rol aldığı diziden ayrılmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası Amerika'daki Hola dergisine kapak olan Atagül'ün Hollywood yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberler sonrası Seren Serengil'den bomba bir çıkış geldi. Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını söyleyen Serengil olay sözler sarf etti.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 14:18
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan Neslihan Atagül, başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlerce konuşulan olay sonrası Hola dergisine kapak olan Neslihan Atagül'ün son olarak Hollywood yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı.
Çıkan haberler sonrası Seren Serengil'den bomba bir çıkış geldi. Seren Serengil'in de aralarında bulunduğu Söylemezsem Olmaz sunucuları Neslihan Atagül'ü hedef aldı.
Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını söyleyen Seren Serengil ve sunucu arkadaşları olay sözler sarfetti. Peki Neslihan Atagül'ün hastalığı düzmece miydi?
Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.