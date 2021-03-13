Neslihan Atagül'ün hastalığı yalan mıydı? Seren Serengil'den şok sözler

Neslihan Atagül, yaşadığı hastalık nedeniyle zor günler yaşamış ve rol aldığı diziden ayrılmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası Amerika'daki Hola dergisine kapak olan Atagül'ün Hollywood yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberler sonrası Seren Serengil'den bomba bir çıkış geldi. Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını söyleyen Serengil olay sözler sarf etti.