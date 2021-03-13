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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Miran geri dönülmez yolda! Reyyan Miran’ı durdurabilecek mi? Hercai’de Miran geri dönülmez yolda! Reyyan Miran’ı durdurabilecek mi?
Hercai'nin merakla beklenen 63. bölümünde Reyyan Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır. Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran'ı girdiği karanlık yoldan çıkarabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 13:38
Hercai'nin yeni bölümünde duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar.
Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar.
Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir.
Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.