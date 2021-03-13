Hercai’de Miran geri dönülmez yolda! Reyyan Miran’ı durdurabilecek mi?

Hercai'nin merakla beklenen 63. bölümünde Reyyan Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır. Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran'ı girdiği karanlık yoldan çıkarabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...