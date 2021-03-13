Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Çoşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda olan Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...