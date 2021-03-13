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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı!
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Çoşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda olan Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:01
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin yaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
YILDIZ TİLBE
16 Temmuz 1966
TANER ÖLMEZ
9 Ağustos 1986
ECE ÇEŞMİOĞLU
26 Kasım 1990
HAZAL KAYA
1 Ekim 1990