27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, anne-baba olmak için gün sayıyor. 3 aylık hamile olan Atagül, geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Atagül şimdi de annesiyle gündeme geldi. Neslihan Atagül'ün Rus kökenli annesini gören hayran kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:33
Neslihan Atagül’ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

Yaprak Dökümü, Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi dizilerle tanınan Neslihan Atagül, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Neslihan Atagül’ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinden bebek müjdesi gelmişti.

Neslihan Atagül’ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

32 yaşındaki oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurmuştu.

Neslihan Atagül’ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

Atagül, katıldığı bir programda erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Neslihan Atagül’ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...

Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, bu kez de annesiyle gündem oldu.