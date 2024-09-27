27 Eylül 2024, Cuma
Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeli çıktı! Güzelliğinin kaynağı...
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, anne-baba olmak için gün sayıyor. 3 aylık hamile olan Atagül, geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Atagül şimdi de annesiyle gündeme geldi. Neslihan Atagül'ün Rus kökenli annesini gören hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:33