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Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İzmir'den katılan Abdulgani Güleç isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Güleç verdiği cevaplarla stüdyoyu kırdı geçirdi. İşte o renkli anlar...

Giriş Tarihi: 28.09.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 01:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Eğlenceli anlar

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı...

Kim Milyoner Olmak İster’de Eğlenceli anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İzmir'den katılan Batmanlı Abdulgani Güleç isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu..

Kim Milyoner Olmak İster’de Eğlenceli anlar

Abdulgani Güleç isimli yarışmacı verdiği cevaplarla tüm stüdyoyu kırdı geçirdi fakat yarışmacının 4 soruda karşısına "Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Eğlenceli anlar

Soru: "Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır?"

ŞIKLAR:

A: Yılan

B: Çıyan

C: Kobra

D: Bukalemun

Kim Milyoner Olmak İster’de Eğlenceli anlar

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, "B: Çıyan" şıkkını söyledi...