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Müge Anlı'da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

Müge Anlı'da aranan 22 yaşındaki Samet Şeker'den acı haber geldi. Çorum'da 5 gün önce kaybolan Şeker'in cansız bedenina ulaşıldı. Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Müge Anlı'nın programına katılan Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları tepki çekti. Genç adamın ölüm nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:23
Müge Anlı’da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Samet Şeker'den acı haber geldi.

Müge Anlı’da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

Müge Anlı, bugünkü yayınında konuya ilişkin gelişmeleri aktardı.

Müge Anlı’da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

22 yaşındaki Samet Şeker'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.

Müge Anlı’da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinden sonra Şeker'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Müge Anlı’da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?

Diğer yandan Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgili olduğunu düşünüyorlardı.