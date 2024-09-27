27 Eylül 2024, Cuma
Müge Anlı'da şüpheli ölüm: Samet Şeker nasıl öldü? Kaza mı cinayet mi?
Müge Anlı'da aranan 22 yaşındaki Samet Şeker'den acı haber geldi. Çorum'da 5 gün önce kaybolan Şeker'in cansız bedenina ulaşıldı. Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Müge Anlı'nın programına katılan Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları tepki çekti. Genç adamın ölüm nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:23