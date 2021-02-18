Neslihan Atagül’den yeni paylaşım! Sağlık durumu…

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı. Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.



