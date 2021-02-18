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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Neslihan Atagül’den yeni paylaşım! Sağlık durumu…
Yaşadığı bağırsak rahatsızlığı nedeniyle başrolünde olduğu diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagüli, hayranlarını korkutmuştu. Hızla kilo veren ve iki adım yürüdüğünde yorulduğunu söyleyen Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini sevindirdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 12:54
'Geçirgen Bağırsak Sendromu' nedeniyle başrolünde yer aldığı diziden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
28 yaşındaki oyuncu, hızla kilo kaybetmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"
Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı. Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.
YENİ PAYLAŞIM GELDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun, "Bir zamanlar..." notunu düştüğü fotoğrafları büyük ilgi görmüştü. Atagül'ün gönderisine binlerce yorum ve 1,5 milyondan fazla beğeni gelmişti.
Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'den yeni bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki güzel, araç içinde çektiği selfie'yi, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.