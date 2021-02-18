Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Malhun Hatun Osman Bey’i düştüğü tuzaktan kurtardı

MALHUN HATUN GELİŞİYLE DENGELER DEĞİŞTİ

Bamsı Bey'i kurtarmak için Nikola'nın askerleri ile tek başına çarpışan Osman Bey, düştüğü tuzaktan Malhun Hatun ve Alplerinin yardımıyla kurtuldu. Ünlü Türk beyi Umur Bey'in kızı Malhun Hatun, babasının elçisi olarak uç bölgesine gaza için geldiğini açıkladı.

Emrindeki kuman askerleri ile obaya baskın düzenleyen Targun ise Gündüz Bey ve Alplerin direnişi ile karşılaşsa da Bala, Lena, Hazal hatunları ve Dündar Bey'i esir alarak kaçmayı başardı. Targun, Türk kağanlarının emanetlerini de ele geçirdi. Flatyos'un pususuna düşen Savcı Bey ise uzun süre direndikten sonra çemberi yarıp mağaraya saklanarak kurtulmayı başardı.