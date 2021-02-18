Murat Boz’dan sürpriz paylaşım! Aslı Enver ile barıştı mı?

BARIŞMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Bu olayın ardından ikili bu kez Boz'un paylaşımı ile konuşuldu. İkilinin hayranları, ünlü şarkıcının, Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşı Yağız Aksu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun Yağız'ım." notuyla kutlaması sonrası hareketlendi.