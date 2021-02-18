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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Murat Boz’dan sürpriz paylaşım! Aslı Enver ile barıştı mı? Murat Boz’dan sürpriz paylaşım! Aslı Enver ile barıştı mı?
Murat Boz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla Aslı Enver'e gönderme yaptığı iddia edilen Murat Boz, arkadaşı Yağız Aksu'nun doğum gününü kutladı. Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşının yeni yaşını kutlaması, barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 12:33
Murat Boz'un son paylaşımı Aslı Enver ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Murat Boz, yakın dostu Yağız Aksu'nun doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı.
Ünlü şarkıcının Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşının yeni yaşını kutlaması, Enver'le barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi.
BARIŞMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Bu olayın ardından ikili bu kez Boz'un paylaşımı ile konuşuldu. İkilinin hayranları, ünlü şarkıcının, Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşı Yağız Aksu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun Yağız'ım." notuyla kutlaması sonrası hareketlendi.
Hayranları, "Sizi ancak Yağız bir araya getirir.", "Lütfen onları barıştır." şeklinde yorumlar yaptı.