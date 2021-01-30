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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, hayranları için yeni fotoğrafını paylaştı. Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 16:05
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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.

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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni paylaşım geldi.

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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül bu fotoğrafı ile hayranlarını endişelendirmişti.

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Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım

Geçtiğimiz günlerde hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile seslenen ve tedavisinin devam ettiğini söyleyen