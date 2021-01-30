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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Neslihan Atagül’den sevindiren paylaşım
Yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, hayranları için yeni fotoğrafını paylaştı. Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını sevindirdi.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 16:05
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.
Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni paylaşım geldi.
Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül bu fotoğrafı ile hayranlarını endişelendirmişti.
Geçtiğimiz günlerde hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile seslenen ve tedavisinin devam ettiğini söyleyen