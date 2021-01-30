Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey rolüyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan İsmail Demirci, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Aslıhan Güner'le yakaladıkları uyumla izleyicilerin gönlüne taht kuran İsmail Demirci, Hande Soral'la evliliğiyle de ilgi odağı oldu. İsmail Demirci ve Hande Soral'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu İsmail Demirci ve eşi Hande Soral'ın yaş farkı...