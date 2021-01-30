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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey rolüyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan İsmail Demirci, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Aslıhan Güner'le yakaladıkları uyumla izleyicilerin gönlüne taht kuran İsmail Demirci, Hande Soral'la evliliğiyle de ilgi odağı oldu. İsmail Demirci ve Hande Soral'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu İsmail Demirci ve eşi Hande Soral'ın yaş farkı...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 17:07
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle gönülleri fetheden İsmail Demirci özel hayatıyla mercek altına anlındı. İsmail Demirci ve Hande Soral'ın hakkında araştırma yapan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu İsmail Demirci ve eşi Hande Soral'ın yaş farkı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

HADİSE
22 Ekim 1985

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci ve Hande Soral herkesi şaşırttı! Aralarında…

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997