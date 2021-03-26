Bekir Aksoy’a eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok suçlama! 8 aydır…

Bekir Aksoy, Instagram mesajında, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek,yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter" ifadelerini kullanmıştı.



