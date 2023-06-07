07 Haziran 2023, Çarşamba
Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum
Gamze Erçel, Hande Erçel ve Aylin Mavi itirafıyla gündeme oturdu. Kız Mavi'nin hastalığı nedeniyle geçirdiği zor günleri atlatan Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Kızı Aylin Mavi hakkındaki sorulara yanıt veren ünlü isim, Hande Erçel ile kızı Aylin Mavi hakkında dikkat çeken bir kıskançlık itirafında da bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:16
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