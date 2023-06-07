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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

Gamze Erçel, Hande Erçel ve Aylin Mavi itirafıyla gündeme oturdu. Kız Mavi'nin hastalığı nedeniyle geçirdiği zor günleri atlatan Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Kızı Aylin Mavi hakkındaki sorulara yanıt veren ünlü isim, Hande Erçel ile kızı Aylin Mavi hakkında dikkat çeken bir kıskançlık itirafında da bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:16
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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Gamze Erçel, ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı oluyor.

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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

Güzellik dünyasının, sosyal medya fenomenlerinin ve basının bir araya geldiği davette gazetecilerin sorularına cevap veren Gamze Erçel, son dönemde ablası Hande Erçel'in ve kendisinin markalar tarafından sıkça tercih edilmesiyle ilgili olarak konuştu.

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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

"O DA BENDEN FİKİR ALIR"

Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Yapacağımız iş anlaşmalarında mutlaka birbirimizin fikrini alırız. Hande'nin öngörüsü bu anlamda çok iyi."

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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

"O da bu projenin bir parçası olmamı çok istedi. Keza o da benden fikir alır. Bu anlamda abla kardeş dayanışması var diyebilirim."

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Gamze Erçel’den Hande Erçel itirafı: Kıskanıyorum

Erçel, Caner Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi'nin sorulması üzerine ise şöyle konuştu: