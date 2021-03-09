Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı
Maraşlı'nın dün akşam yayınlana 9. bölümü büyük beğeni topladı. Heyecan fırtınasının yaşandığı bölümde, Maraşlı ve Mahur'un duygu yüklü ayrılık konuşması izleyenleri ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde, Savaş'ın aile içindeki gizli ortağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 12:40
Dizinin ekrana gelen 9. bölümünde; Maraşlı'dan sonra Mahur'un da aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasının Ömer'in katili olduğunu düşünen Mahur'un evden uzaklaşmasına ve yaşananlara dayanamayan Aziz kalp krizi geçirdi. Aziz, hasta yatağında Maraşlı'dan kızıyla ilişki yaşamaması için söz aldı.
Mahur'a ayrı dünyaların insanıyız diyen Maraşlı, bir araya gelemeyeceklerini Mahur'a söyledi. Sözünü tutan Maraşlı ve Mahur'un duygu yüklü ayrılık konuşması izleyenleri ekran başına kilitledi.
MARAŞLI'DA ŞOKE EDEN GELİŞME!
Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde ise Savaş gizli ortağıyla babasının mezarı başında buluştu. İzleyenlerin haftalardır merakla beklediği düğüm çözüldü.
Savaş'ın mezarlıkta buluştuğu kişi Necati oldu. Savaş'ın, Necati'ye ağabey diye seslenmesi ise izleyenleri şoke etti.