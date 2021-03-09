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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

Maraşlı'nın dün akşam yayınlana 9. bölümü büyük beğeni topladı. Heyecan fırtınasının yaşandığı bölümde, Maraşlı ve Mahur'un duygu yüklü ayrılık konuşması izleyenleri ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde, Savaş'ın aile içindeki gizli ortağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 12:40
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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

Dizinin ekrana gelen 9. bölümünde; Maraşlı'dan sonra Mahur'un da aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.

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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

Babasının Ömer'in katili olduğunu düşünen Mahur'un evden uzaklaşmasına ve yaşananlara dayanamayan Aziz kalp krizi geçirdi. Aziz, hasta yatağında Maraşlı'dan kızıyla ilişki yaşamaması için söz aldı.

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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

Mahur'a ayrı dünyaların insanıyız diyen Maraşlı, bir araya gelemeyeceklerini Mahur'a söyledi. Sözünü tutan Maraşlı ve Mahur'un duygu yüklü ayrılık konuşması izleyenleri ekran başına kilitledi.

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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

MARAŞLI'DA ŞOKE EDEN GELİŞME!

Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde ise Savaş gizli ortağıyla babasının mezarı başında buluştu. İzleyenlerin haftalardır merakla beklediği düğüm çözüldü.

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Maraşlı’da düğüm çözüldü! Savaş’ın gizli ortağı ortaya çıktı

Savaş'ın mezarlıkta buluştuğu kişi Necati oldu. Savaş'ın, Necati'ye ağabey diye seslenmesi ise izleyenleri şoke etti.

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