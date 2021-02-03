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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Aleyna Tilki hastanelik oldu! Yürüyemez hale geldi
Şu sıralar Cemal Can Canseven ile bir dizide rol alan Aleyna Tilki, dün akşam hastanelik oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyuran Tilki, hayranlarını korkuttu. Gelen mesajlar sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı, çektiği videoda "Yürüyemez hale gelmiştim ama şu an daha iyiyim" dedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:03
İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Aleyna Tilki, sette rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün akşam Instagram hesabından "Hastaneye gidiyorum" paylaşımı yaparak takipçilerini korkuttu."
YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM
Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'ben doktora gidiyorum' deyince. Bazıları doğru bazıları değil."
"Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum."
"Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım."