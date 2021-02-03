Aleyna Tilki hastanelik oldu! Yürüyemez hale geldi

"Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum."

