19 Nisan 2022, Salı
Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı
Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçen gün Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini seyretmeye gitti. Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Kadir Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu soruldu. Ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Peki Neslihan Atagül hamile mi? İşte yanıt...
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:31
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