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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçen gün Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini seyretmeye gitti. Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Kadir Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu soruldu. Ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Peki Neslihan Atagül hamile mi? İşte yanıt...

Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:31
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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 senesinde dünyaevine girdi. Uzun süredir herhangi bir projede olmayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 senesinde kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.

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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

EŞİ PATRONU OLDU

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu. Yapımda Neslihan Atagül'e eşlik edip 'Kazım' ve 'Ahmet' karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.

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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

"ÖZLEMİŞ OLABİLİRİM"

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller'de almıştı. Çiftin tatili sona erse de Atagül'ün aklı adada kaldı. Instagram hesabından tatildeki anlarından bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına, 'Evet özlemiş olabilirim' notunu düştü.

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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

DİZİDEN AYRILMIŞTI

'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı.

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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, Burcu Binici gibi ünlü isimler vardı.