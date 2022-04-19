Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kafaları karıştırdı

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 senesinde dünyaevine girdi. Uzun süredir herhangi bir projede olmayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 senesinde kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.