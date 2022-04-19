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Haberler Galeri atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

ATV İZLE | atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde olan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 91. bölümüyle 20 Nisan Çarşamba akşamı 20.10'da ekrana gelecek. 91. bölümde Kayı Obası telaşla, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın da Söğüt'ü ele geçirmek için kendi planını kurmaya çalışacak. İşte Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:45
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atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

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atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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atv izle |Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı|Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

KURULUŞ OSMAN 91.BÖLÜM'DE NELER OLACAK | KURULUŞ OSMAN 91.BÖLÜM FRAGMAN İZLE

https://www.youtube.com/watch?v=ShG118efwco