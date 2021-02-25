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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bomba gibi geri döndü. Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden biri olan HOLA'ya kapak oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, röportajında İspanyolca konuşurken verdiği pozlar da büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 09:50
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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan ve bir süredir dinlenen Neslihan Atagül, bomba gibi geri döndü.

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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül'ün görüntüleri büyük beğeni topladı.

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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

DERGİYE KAPAK OLAN İLK TÜRK OLDU

ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'nın kapağı olan güzel oyuncu, dergi için birbirinden güzel fotoğraflar verdi.

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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, çekimlerde İspanyolca konuştu.

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Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Sosyal medya hesabından o anlara yer veren güzel oyuncu, paylaşımına hem Türkçe hem İngilizce olarak "Selamlar! HOLA! USA dergisiyle çok güzel bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Emeği geçen harika ekibe teşekkür ederim. Çok iyisiniz!" şeklinde not düştü.