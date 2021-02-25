Neslihan Atagül ABD dergisine kapak oldu! Bomba gibi geri döndü

Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bomba gibi geri döndü. Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden biri olan HOLA'ya kapak oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, röportajında İspanyolca konuşurken verdiği pozlar da büyük ilgi gördü.