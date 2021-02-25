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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla modelliğe adım atan Özge Ulusoy, kariyerinde hızla yükseldi. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini, sadece dolgu ve botoks yaptırdığını iddia eden Ulusoy'un yıllar öncesine ait fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti. Özge Ulusoy'un estetik operasyonlarla yaşadığı değişim şoke etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 11:33
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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti.

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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

Çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki Ulusoy, önceki gün sosyal medyada gündem oldu.

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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

Özge Ulusoy'un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. İşte Ulusoy'un estetikle yaşadığı inanılmaz değişim…

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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

Şevval Şahin

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Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

Şevval Şahin