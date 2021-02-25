Böyle değişim görülmedi! Özge Ulusoy’un estetiksiz hali şoke etti

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla modelliğe adım atan Özge Ulusoy, kariyerinde hızla yükseldi. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini, sadece dolgu ve botoks yaptırdığını iddia eden Ulusoy'un yıllar öncesine ait fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti. Özge Ulusoy'un estetik operasyonlarla yaşadığı değişim şoke etti.