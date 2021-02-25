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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ceyda Ateş kızı Talia’nın yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni ve yorum yağdı Ceyda Ateş kızı Talia’nın yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni ve yorum yağdı
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, kısa bir süre önce anne olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ateş, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Kızı Talia ile de sık sık paylaşım yaparken son yaptığı paylaşımda ilk kez yüzünü gösterdi. Ateş'in bu paylaşımına beğeni yağarken ünlü isimlerden de yorum yağdı. İşte Ceyda Ateş'in kızı Talia...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 09:22
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy çifti, üç ay önce bebekleri Talia'yı kucağına aldı. 31 yaşındaki Ateş, kızının Talia'nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hamilelik sürecini de takipçileriyle paylaşan Ceyda Ateş, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
"GÖKYÜZÜ GÖZLÜM"
Kızının yüzünü ilk kez gösteren Ceyda Ateş, Instagram hesabından yayınladığı gönderisine, "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin bizim hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldum" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden 75 binden fazla beğeni ve çok sayıda "Maşallah" şeklinde yorum aldı. Ateş'in takipçileri minik Talia'yı annesine benzetti.
İşte Ceyda Ateş'in kızı Talia ...