Ceyda Ateş kızı Talia’nın yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni ve yorum yağdı

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, kısa bir süre önce anne olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ateş, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Kızı Talia ile de sık sık paylaşım yaparken son yaptığı paylaşımda ilk kez yüzünü gösterdi. Ateş'in bu paylaşımına beğeni yağarken ünlü isimlerden de yorum yağdı. İşte Ceyda Ateş'in kızı Talia...