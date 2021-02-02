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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Nergis Kumbasar 'ona kötülük yapmayız' deyip açıkladı! Yasmin Erbil'in yeni mesleği... Nergis Kumbasar 'ona kötülük yapmayız' deyip açıkladı! Yasmin Erbil'in yeni mesleği...
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ı kızı Yasmin Erbil, yeni mesleğiyle magazin gündemine oturdu. Nişantaşı'nda görüntülenen Nergis Kumbasar, kızının yapacağı işi açıkladı. Anne ve babası oyuncu olduğu için dezavantajlı olduğunu söyleyen Kumbasar, "Yeteneği olmasa söyler, başka bir işe yönlendirirdik" dedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in mesleği...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 14:21
Son olarak bir magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden gidiyor. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le olan evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Yasmin'in oyuncu olacağını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu sıralar yeni çekilen 'Sihirli Annem' ile dijital platformda yer alan Nergis Kumbasar, fenomen dizinin eski oyuncularının kendilerine teklif gelmediği için yaptıkları eleştirilere katılmadığını belirterek, "Yok ya öyle bir şey, sanmıyorum. Artık dünyada her şeyin yenisi çekiliyor. Çok keyifli bir setimiz var, aile gibi olduk" dedi.
"DİJİTALDE TIKLANMALARA BAKIYORLAR"
Dijital platformlarda yer almanın oyunculara aynı anda ulusal kanallarda da iş yapma imkanı tanıdığını anlatan Kumbasar, ancak orada da tıklanmalara bakıldığını söyledi.
"Sonuçta proje ne kadar tık alıyorsa o da kendi içinde bir eliminasyona gidecektir. O yüzden dijitalde de muhakkak tıklanmaya bakılıyor. Dijitalde oynamanın iyi bir tarafı var; oyuncular için bu sefer ulusal kanalda iş yapabiliyorsunuz, iki aynı kanalda oynayamazsınız ama hem burada hem de aynı anda bir kanalda yer alabiliyorsunuz. Dizilerin pat diye bitmesi tabii sinir bozucu. Burada belli bir bölüm üstünden anlaşma oluyor, öyle sabah kalk, dizi yayından kalksın insanı yıpratan bir şey."
"ONA KÖTÜLÜK YAPMAYIZ"
Nergis Kumbasar, en son 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yer alan kızı Yasmin Erbil'in oyunculuk yapacağını ve bunun için ders aldığını söyleyip, ebeveyni ünlü olma durumunun dezavantaj olduğunu anlattı. Kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullandı.