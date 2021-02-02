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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, sürpriz aşklarıyla magazin gündeminden düşmezken Ebru Şahin, ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 13:02
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçen yaz aylarında NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlişkisiyle magazin gündemine damga vuran Ebru Şahin, ALL dergisine ilişkisi ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ebru Şahin'in açıklamalarından satır başları...
"Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var."
"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"
"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum."
"MESAFEDEN DOLAYI ZORLANIYORUZ"
"Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam."