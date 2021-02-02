Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman itirafı

"MESAFEDEN DOLAYI ZORLANIYORUZ"

"Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam."

