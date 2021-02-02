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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 3 Şubat Çarşamba Saat 20:00'de heyecanın zirve yapacağı bir bölümle Atv ekranında olacak. Dizinin 44'üncü bölümünde yeğeni Bayhoca'yı, Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni teslim edeceğini açıklayan Osman Bey, bu kararı nedeniyle Bamsı Bey'in sert tepkisi ile karşı karşıya kalır. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken Göktuğ ve Targun intikam için güçlerini Flatyos'la birleştirir. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 02.02.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 15:08
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Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.

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Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

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Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

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Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

GÖKTUĞ VE TARGUN İNTİKAM PEŞİNDE…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak?

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Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?