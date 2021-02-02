Kuruluş Osman’da Göktuğ ve Targun intikam peşinde! Osman Bey her cephede ateş altında kalacak

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 3 Şubat Çarşamba Saat 20:00'de heyecanın zirve yapacağı bir bölümle Atv ekranında olacak. Dizinin 44'üncü bölümünde yeğeni Bayhoca'yı, Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni teslim edeceğini açıklayan Osman Bey, bu kararı nedeniyle Bamsı Bey'in sert tepkisi ile karşı karşıya kalır. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken Göktuğ ve Targun intikam için güçlerini Flatyos'la birleştirir. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar…