ANA SAYFA
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince masadan atladı
Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın ve oyuncu Nehir Erdoğan'ın panik anları kafaları karıştırdı. Sosyetik isim Derin Mermerci'yle geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanan Cem Aydın oyuncu Nehir Erdoğan'la bir mekanda baş başa görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirlerinde hemen ayrılıp başka masalara geçen ikili "Aramızda aşk yok" dese de bu paniğin nedeni merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:20
- 1
- 6
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
- 2
- 6
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
- 3
- 6
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
- 4
- 6
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
- 5
- 6
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…