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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince masadan atladı

Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın ve oyuncu Nehir Erdoğan'ın panik anları kafaları karıştırdı. Sosyetik isim Derin Mermerci'yle geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanan Cem Aydın oyuncu Nehir Erdoğan'la bir mekanda baş başa görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirlerinde hemen ayrılıp başka masalara geçen ikili "Aramızda aşk yok" dese de bu paniğin nedeni merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:20
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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013'te evlenen ve 2019'un sonunda boşanan Cem Aydın, önceki akşam sürpriz bir isimle beraberdi. Ünlü iş adamı, oyuncu Nehir Erdoğan ile Arnavutköy'de bir mekanda baş başa görüntülendi.

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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…

MASALARIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK UZAKLAŞTI!

İkili, fotoğraflarının çekildiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Haftanın birkaç günü aynı mekanda bir araya geldikleri öğrenilen ikili, flaşların patlaması ile masaların üzerinden atlayarak birbirlerinden uzaklaştı. Aydın, bir süre mekanın içinde bekledi, Erdoğan ise hemen başka masada bulunan bir arkadaşının yanına gitti. Bir süre daha mekanda kalan ikili, aralarına kalabalık arkadaş grubunu alarak oradan ayrıldı.

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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…

Derin Mermerci ile altı yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran Cem Aydın, eşinin kendisini Murat Aslan ile aldattığı haberlerinden sonra ayrılık kararı almıştı. Bu haberi başta kabul etmeyen Mermerci, Aslan ile İstanbul ve Bodrum'da görüntülenmiş ve aşk belgelenmişti.

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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…

'NEHİR ESKİ ÇALIŞANIM DERİN DUYMASIN'

İkili, muhabirlerin yanına giderek açıklamada bulundu. Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" dedi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan ise "Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Yalan dolan şeylere gerek yok, çok güzel dostuz biz" dedi.

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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince…

YENİ AŞKIYLA TATİL YAPIYOR

Sosyetik güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile şu sıralar Bodrum'da keyifte...