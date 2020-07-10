Nehir Erdoğan ve Cem Aydın’ın panik anları! Baş başa görüntülenince masadan atladı

'NEHİR ESKİ ÇALIŞANIM DERİN DUYMASIN'

İkili, muhabirlerin yanına giderek açıklamada bulundu. Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" dedi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan ise "Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Yalan dolan şeylere gerek yok, çok güzel dostuz biz" dedi.