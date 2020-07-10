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Sermiyan Midyat tarafından darbedilen Sevcan Yaşar: Darp fotoğraflarını göstermeyi gururuma yediremedim
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbetmesi magazin gündemine bomba gibi düşerken olayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Ozan Güven de tıpkı Sermiyan Midyat gibi kendini kamuoyuna karşı haklı göstermek amacıyla olaydan sonra çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Sermiyan Midyat tarafından darbedilen ve tehdit edildiğini söyleyen Sevcan Yaşar, bu olay karşısında hissettiklerini Günaydın'a anlattı. Sektörden gerekli desteğini görmediğini söyleyen Yaşar, "Darp fotoğraflarını göstermeyi gururuma yediremedim" dedi.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:21
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