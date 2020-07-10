HaberlerGaleriSurvivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
Büyük bir heyecanla devam eden Survivor'da final dörtlüsü belli oldu. Dün akşam oynan dokunulmazlık oyununda Cemal Can ve Berkan finale kaldı. İkili arasında oynanan final oyununun ardından dokunulmazlığı alan isim Berkan oldu. Berkan eleme adayı olarak Cemal Can'ın adını verdi. Sürprizli ele gecesinde final dörtlüsü belli olurken Acun Ilıcalı bundan sonra Survivor'da yaşanacakları ve yeni kuralları açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:47Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:51