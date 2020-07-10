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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Büyük bir heyecanla devam eden Survivor'da final dörtlüsü belli oldu. Dün akşam oynan dokunulmazlık oyununda Cemal Can ve Berkan finale kaldı. İkili arasında oynanan final oyununun ardından dokunulmazlığı alan isim Berkan oldu. Berkan eleme adayı olarak Cemal Can'ın adını verdi. Sürprizli ele gecesinde final dörtlüsü belli olurken Acun Ilıcalı bundan sonra Survivor'da yaşanacakları ve yeni kuralları açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:51
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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Yaklaşık 6 aydır süren Survivor macerasında sona gelindi. Geçtiğimiz salı günü Sercan'ın elendiği yarışmada dün akşam 2. dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Cemal Can ve Berkan finale kalan iki isim oldu. Son atışta Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığı kaptı.

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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

İlk dokunulmazlığı alan Cemal Can, 'Adada en uzak olduğum isim' diyerek Elif'in adını vermişti. Berkan ise potaya Cemal Can'ı soktu.

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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

SMS sonucuna göre adaya veda eden kişi Elif olurken, finale adını yazdıran dört kişi de belli oldu.

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Survivor'da sürpriz isim adadan ayrıldı! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

CEMAL CAN: ELİFİLE KONUŞTUK

Survivor'da Elif'in ismini veren Cemal Can, "Elif'le konuştuk, keşke daha çok şey paylaşabilseydik, daha uzun zaman geçirebilseydik de onun ismini söylemeseydim. Burada en son isteyeceğim şey bir kadının ismini söylemekti. Dışarıdan bir Survivor izleyicisi olarak hep kadınları destekledim hep kadınların şampiyon olmasını istedim. Duygusal tarafımla hareket etmeyi bırakmak istemedim. Duygularımla hareket ettim ve yan tarafta üç tane isim vardı o üç isimle çok şey paylaşmıştım ve onların ismini veremezdim." dedi.