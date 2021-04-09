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Haberler Galeri "Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

"Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın intikamını almak isteyen Hızır pusunun içine çekiliyor. Korkmazlar ve masa üyelerinde iyi ilişki kurulmasının önüne geçmek isteyen Tuncay son kozunu oynuyor. Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru arasında ilişki olduğunu söylemesi Behzat'ı çileden çıkarıyor. Diğer yandan Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması olaylara bambaşka boyut kazandırıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:01
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Nefret tohumları gambazlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; Hızır, Ceylan'ın ölümüne sebep olan Tuncay'ı ele geçiriyor. Hızır, kurulan çeteyi çökertmek ve eşinin intikamını almak için yakınında bulunan insanlara güveniyor. Tuncay ise Korkmazlar ve Façalılar arasında oluşan dostluğu bozmak için Avukat Ebru kozunu öne sürer. Çılgına dönen Behzat'ın Yaman Korkmaz'a yapacakları merak ediliyor. Diğer yandan Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması bütün dengeleri değiştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nefret tohumları gambazlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Nefret tohumları gambazlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

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Nefret tohumları gambazlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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Nefret tohumları gambazlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.