"Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; Hızır, Ceylan'ın ölümüne sebep olan Tuncay'ı ele geçiriyor. Hızır, kurulan çeteyi çökertmek ve eşinin intikamını almak için yakınında bulunan insanlara güveniyor. Tuncay ise Korkmazlar ve Façalılar arasında oluşan dostluğu bozmak için Avukat Ebru kozunu öne sürer. Çılgına dönen Behzat'ın Yaman Korkmaz'a yapacakları merak ediliyor. Diğer yandan Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması bütün dengeleri değiştiriyor.