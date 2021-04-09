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"Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın intikamını almak isteyen Hızır pusunun içine çekiliyor. Korkmazlar ve masa üyelerinde iyi ilişki kurulmasının önüne geçmek isteyen Tuncay son kozunu oynuyor. Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru arasında ilişki olduğunu söylemesi Behzat'ı çileden çıkarıyor. Diğer yandan Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması olaylara bambaşka boyut kazandırıyor.