Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

Uzun bir aranın ardından yeni bir dizi ile ekrana dönen Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile gündem olmuştu. Filtre nedeniyle burnunun görülemeyecek kadar kaybolması sosyal medyada alay konusu olurken oyuncu Esra Sönmezer'den Avşar'ı kızdıracak açıklamalar geldi. Oyunculuğun doğasında gerçekliği yansıtma olduğunu ifade eden Sönmezer, "Acaba hala 'En güzel benim' diyebiliyor mudur merak ediyorum" dedi. İşte Esra Sönmezer'in o açıklamaları...