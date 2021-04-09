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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

Uzun bir aranın ardından yeni bir dizi ile ekrana dönen Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile gündem olmuştu. Filtre nedeniyle burnunun görülemeyecek kadar kaybolması sosyal medyada alay konusu olurken oyuncu Esra Sönmezer'den Avşar'ı kızdıracak açıklamalar geldi. Oyunculuğun doğasında gerçekliği yansıtma olduğunu ifade eden Sönmezer, "Acaba hala 'En güzel benim' diyebiliyor mudur merak ediyorum" dedi. İşte Esra Sönmezer'in o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:26
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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sönmezer, rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar hakkında konuştu.

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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

Esra Sönmezer, geçtiğimiz gün 'Esra Sönmezer ile Pembe Pijama' programının tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti. Sönmezer, çekimlerin ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

Son dönemde dizilerde kullanılan fitreler üzerinden oyuncuları eleştiren 36 yaşındaki oyuncu, benzer bir kriz yaşayan Hülya Avşar hakkında konuştu.

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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

"HÜLYA AVŞAR YAŞLANMAKTAN KORKMAMALI"

Oyunculuğun doğasında gerçekliği yansıtma olduğunu ifade eden Esra Sönmezer, "Filtreli görüntüler izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Hülya Avşar ile filtre konusu çok gündeme geldi. İnsanlar yaşlanıyor ve Hülya Avşar gibi değerli bir ismin yaşlanmaktan korkmaması ve özgüvenli olması gerekiyor" dedi.

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Hülya Avşar’ı çileden çıkaracak sözler: Hala güzelim diyebiliyor mu?

"HALA 'EN GÜZEL BENİM' DİYEBİLİYOR MU?"

Sönmezer, sözlerine; "Bazı çizgileri ve kırışıklıklarıyla yaşamaya alışması şart. Onun filtre kullanması ve diğer oyuncuların kullanmaması kötü bir görüntüye sebebiyet verdi. Acaba hala 'En güzel benim' diyebiliyor mudur merak ediyorum" diye devam etti.