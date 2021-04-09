Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

EKİN KOÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, dizide Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu nedenle çekimlere apar topar ara verildiği konuşuluyor. Ancak konu ile ilgili yapımcıdan ve oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.