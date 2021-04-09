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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

Ekranların fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, bu haberi duyunca derinden sarsılacak. Dizide bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve çekimlere apar topar ara verildiği iddia edildi. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür gibi ünlü isimlerin er aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi için araştırmalar başladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 15:22
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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

Her pazartesi günü seyirciyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu'dan kötü haber geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu konu kedinen "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin başrollerini Buğra Gülsoy (Melikşah), Ekin Koç (Sencer), Hatice Şendil (Terken Hatun), Mehmet Özgür (Nizamülmülk), Sevda Erginci (Turna Hatun), Leyla Lydia Tuğutlu (Elçin Hatun), Gürkan Uygun (Hasan Sabbah) ve Bülent Alkış (Ömer Hayyam) paylaşıyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili alınan son karar izleyicini derinden üzdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, Uyanış Büyük Selçuklu'nun çekimlerine ara verildiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

EKİN KOÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, dizide Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu nedenle çekimlere apar topar ara verildiği konuşuluyor. Ancak konu ile ilgili yapımcıdan ve oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 27'nci randevusuna çıkan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde olaylar şöyle gelişti:

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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş'e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş'in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah'ın merhameti Tekiş'in sağ kalmasına yetecek midir?

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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...

Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz'un ve Faysal'ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber'in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?