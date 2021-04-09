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Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...
Ekranların fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, bu haberi duyunca derinden sarsılacak. Dizide bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve çekimlere apar topar ara verildiği iddia edildi. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür gibi ünlü isimlerin er aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi için araştırmalar başladı.