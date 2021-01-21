Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit rolüyle hikayeye farklı bir heyecan katan Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Soral, İsmail Demirci ile evliliğiyle de ilgi odağı oldu. Hande Soral ve İsmail Demirci hakkında araştırma yapan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'nin yaş farkı...