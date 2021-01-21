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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit rolüyle hikayeye farklı bir heyecan katan Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Soral, İsmail Demirci ile evliliğiyle de ilgi odağı oldu. Hande Soral ve İsmail Demirci hakkında araştırma yapan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'nin yaş farkı...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 17:32
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

Bir Zamanlar Çukurova'daki Ümit karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, özel hayatıyla mercek altına anlındı. Hande Soral ve eşi İsmail Demirci hakkında araştırma yapan sevenleri ikili arasındaki yaş farkını merak etti. Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'nin yaş farkı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral ve İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Aralarında...

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990