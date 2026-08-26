Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ı ziyaret etti

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri için çocuklarıyla birlikte Ahlat'a geldi. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda dua edip poz veren ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir ekranlarda yer almasa da hayranlarının yakın takibinde.

BİRLİKTE DUA ETTİLER Ünlü oyuncu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler için çocuklarıyla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesine gitti. Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdi. Ünlü oyuncu, oğullarıyla birlikte ellerini açarak dua etti. Ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Şaşmaz, kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncu, Ahlat ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından "Ahlat gezisi" notuyla paylaştı. Şaşmaz'ın çocuklarıyla birlikte verdiği pozlar kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Necati Şaşmaz, 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

HAYRANLARINDAN "EKRANLARA DÖN" ÇAĞRISI Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz'ın paylaşımı, sevenlerinin yeni proje beklentisini de yeniden gündeme taşıdı.