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Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekerken, hamilelik pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 1

'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Kayıp Şehir' ve 'Ömer' gibi sevilen dizilerde rol alan Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor. 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, anne olmak için gün sayıyor.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 2

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü eşiyle birlikte Bodrum'daki evinde geçiriyor.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 3

HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medyada 1,8 milyon takipçisi bulunan Gökçe Bahadır, uzun süredir özel hayatını daha sakin yaşamayı tercih ederken bu kez kuralını bozdu. Ünlü oyuncu, eşi Emir Ersoy ile birlikte çekilen yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 4

"HADİ GEL BİRAZ FOTOĞRAF ÇEKELİM"

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Bahadır'ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Doğayla iç içe tatilinden kareler paylaşan oyuncu, fotoğraflarına "Hadi gel biraz fotoğraf çekelim" notunu düştü.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 5

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Mutluluğu yüzüne yansıyan Gökçe Bahadır'ın hamilelik pozu kısa sürede büyük ilgi gördü. Burcu Biricik ve Cansu Tosun gibi ünlü isimler de meslektaşlarının paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı 6

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy ile verdiği samimi pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belirginleşen karnını ilk kez bu kadar net gösteren ünlü oyuncuya hayranlarından övgü dolu yorumlar yağdı.

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