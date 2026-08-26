Gökçe Bahadır'dan hamilelik pozu! Hayranlarından övgü yağdı

Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekerken, hamilelik pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Kayıp Şehir' ve 'Ömer' gibi sevilen dizilerde rol alan Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor. 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, anne olmak için gün sayıyor.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü eşiyle birlikte Bodrum'daki evinde geçiriyor.

HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI Sosyal medyada 1,8 milyon takipçisi bulunan Gökçe Bahadır, uzun süredir özel hayatını daha sakin yaşamayı tercih ederken bu kez kuralını bozdu. Ünlü oyuncu, eşi Emir Ersoy ile birlikte çekilen yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı.

"HADİ GEL BİRAZ FOTOĞRAF ÇEKELİM" Yaklaşık 4 aylık hamile olan Bahadır'ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Doğayla iç içe tatilinden kareler paylaşan oyuncu, fotoğraflarına "Hadi gel biraz fotoğraf çekelim" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU Mutluluğu yüzüne yansıyan Gökçe Bahadır'ın hamilelik pozu kısa sürede büyük ilgi gördü. Burcu Biricik ve Cansu Tosun gibi ünlü isimler de meslektaşlarının paylaşımına kayıtsız kalmadı.