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Haberler Galeri Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler ikilinin benzerliği karşısına şoke oldu. Öfkeli tavrıyla MasterChef yarışmacılarının en çok korktuğu jüri olan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya yer yer de babacan tavırlarıyla Türk halkının gönlünü kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya annesi ile fotoğrafını sosyal medya paylaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı olan Yalçınkaya'nın annesine çok benzediğini ifade eden takipçileri, fotoğrafına "Tıpatıp benziyor", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarını yapmadan edemedi. İşte Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere ünlülerin anneleri…

Giriş Tarihi: 07.08.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 12:28
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Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesiyle benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla kurduğu diyaloglar ve yaptığı sert çıkışlarla oldukça dikkat çekiyor.

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Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

Zamanının büyük bir çoğunluğunu MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçen günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi ismini kullanarak müşteri toplamaya çalıştığını öğrenmişti.

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Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı
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Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

"BANA İSİMLERİNİ VERİN İFŞA EDECEĞİM"

Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" demişti. Ünlü şefin aile ve özel yaşamı da merak ediliyor.