Sosyal medya MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesiyle pozunu konuşuyor! Herkes o yorumu yaptı

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler ikilinin benzerliği karşısına şoke oldu. Öfkeli tavrıyla MasterChef yarışmacılarının en çok korktuğu jüri olan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya yer yer de babacan tavırlarıyla Türk halkının gönlünü kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya annesi ile fotoğrafını sosyal medya paylaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı olan Yalçınkaya'nın annesine çok benzediğini ifade eden takipçileri, fotoğrafına "Tıpatıp benziyor", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarını yapmadan edemedi. İşte Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere ünlülerin anneleri…