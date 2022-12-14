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Haberler Galeri Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

Türkiye'nin dünyadaki en ünlü 30 yıldızı açıklandı. Beklenmedik isim birinci sıraya yerleşti! Ne Hande Erçel ne de Kıvanç Tatlıtuğ... Zirvedeki ismin peşinden Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir geliyor. Bu sene en hızlı yükseliş kaydeden isim ise Yargı'daki Ceylin rolünde sergilendiği performansıyla son döneme damga vuran Pınar Deniz. İlk sıradaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un rekorunu da kırdı. İşte o isim ve Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:23
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Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

Eğlence sektörünün verilerini raporlayan Socipol, Türkiye'nin dünyadaki en ünlü 30 ismini açıkladı. Listede birinci sıraya yerleşen isim herkesi şaşırttı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

KIVANÇ TATLITUĞ'UN REKORUNU ELİNDEN ALDI

Listeye göre, Erkenci Kuş dizisinde şöhreti yakalayan Can Yaman 11 milyon kişi arasında ortalama 4067. olarak Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Can Yaman bu gelişmeyle, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir rekorunu da elinden aldı. Tüm zamanların verileri baz alındığında ise, Kıvanç Tatlıtuğ hala zirvedeki yerini açık ara farkla koruyor.

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Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

CAN YAMAN KIVANÇ TATLITUĞ'U GERİDE BIRAKTI

Rapora göre, Can Yaman, 11 milyonu aşkın isim arasında ortalama 4067 sırada yer aldı. 2021'de ortalama sıralaması 6131 olan Can Yaman, bu yıl aynı zamanda toplamda 89 kere ilk 5000 isim arasına girerek Türk oyuncular içinde bu alandaki Kıvanç Tatlıtuğ'un rekorunu kırmış oldu.

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Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

O TEZİ ÇÖPE ATTILAR

Can Yaman'ı, son olarak birlikte Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslararası üne kavuşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin takip ediyor. Bu üç ismin ortak noktası henüz hiçbir global dijital platformunda iş yapmamış olmaları. Bu da dijital platformların oyunculara global bilinirlik kazandırdığı tezine şüphe düşürüyor.

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Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

EN ÇOK YÜKSELEN OYUNCU PINAR DENİZ

IMDb sıralamasında en hızlı yükselen isim Pınar Deniz. Pınar Deniz'ın geçen yıl ortalama sıralaması 19892 idi. Bu sene ise 9645. olarak Türk oyuncularda 8. sıraya yerleşti. Sıralamasını 10 bin kişi birden geliştiren Pınar Deniz en hızlı yükselen oyuncu oldu. Onu Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu takip ediyor.