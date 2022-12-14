Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…

Türkiye'nin dünyadaki en ünlü 30 yıldızı açıklandı. Beklenmedik isim birinci sıraya yerleşti! Ne Hande Erçel ne de Kıvanç Tatlıtuğ... Zirvedeki ismin peşinden Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir geliyor. Bu sene en hızlı yükseliş kaydeden isim ise Yargı'daki Ceylin rolünde sergilendiği performansıyla son döneme damga vuran Pınar Deniz. İlk sıradaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un rekorunu da kırdı. İşte o isim ve Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi...