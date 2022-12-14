48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

Sosyal medya paylaşımları ve tepkileriyle adından sık sık söz ettiren Pınar Altuğ'dan yeni hamle! Kendi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008'de evlenen ve evliliklerinin bir kız çocuğuyla taçlandıran çift, aralarındaki yaş farkıyla sürekli gündem oluyor. Tüm kötü yorumlara rağmen mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift Pınar Altuğ'un bir takipçisinin yorumuyla yeniden konuşulmaya başladı. Takipçisinin yorumuna jet hızıyla cevap veren Pınar Altuğ'un yorumu çok konuşuldu. İşte Pınar Altuğ'a gelen yorumlar ve oyuncunun yanıtı…