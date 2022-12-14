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Haberler Galeri 48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

Sosyal medya paylaşımları ve tepkileriyle adından sık sık söz ettiren Pınar Altuğ'dan yeni hamle! Kendi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008'de evlenen ve evliliklerinin bir kız çocuğuyla taçlandıran çift, aralarındaki yaş farkıyla sürekli gündem oluyor. Tüm kötü yorumlara rağmen mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift Pınar Altuğ'un bir takipçisinin yorumuyla yeniden konuşulmaya başladı. Takipçisinin yorumuna jet hızıyla cevap veren Pınar Altuğ'un yorumu çok konuşuldu. İşte Pınar Altuğ'a gelen yorumlar ve oyuncunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 10:34
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48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan kendi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile evlendi.

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48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

Bu evliliklerini Su ismini verdikleri kızlarıyla taçlandıran oyuncu çiftten Pınar Altuğ, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

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48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

EŞİYLE POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, geçen günlerde eşi Yağmur Atacan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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48’lik Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’a yapılan yorumları görünce cevabı yapıştırdı! Pınar Altuğ’un cevabı sosyal medyanın gündeminde!

"BEN BÖYLE SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu da bazı takipçilerinin yorumlarına kayıtsız kalamadı. Altuğ, "Daha şık olabilirdiniz, o spor ayakkabının görünüşü hiç hoş değil" yorumuna "Ben böyle seviyorum, siz başka türlü giyersiniz" karşılığını verdi.