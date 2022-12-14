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Haberler Galeri Sevgilisi Berkin Gökbudak ile sürpriz bir nikahla evlenen Aslı Enver’den bebek sorusuna cevap! Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu!

Sevgilisi Berkin Gökbudak ile sürpriz bir nikahla evlenen Aslı Enver’den bebek sorusuna cevap! Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu!

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi dizilerle izleyiciyle buluşan başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver, geçen günlerde beklenmedik bir kararla iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturmuştu. Evliliği ardından hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver sessizliğiyle hayranlarını iyice meraklandırmıştı. Aslı Enver ilk kez hamilelik iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. 38 yaşındaki oyuncu muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusunu cevapladı. İşte taze gelin Aslı Enver'in bebek açıklaması...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 19:23
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Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver’den hamilelik açıklaması… Peki bebeklerinin cinsiyeti ne? İsmini…

Rol aldığı dizi ve filmlerle kariyer basamaklarını hızla çıkan başarılı oyuncu Aslı Enver'in hayranları iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak ile sürpriz nikahı hayranlarını sevindirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver’den hamilelik açıklaması… Peki bebeklerinin cinsiyeti ne? İsmini…

Günler geçtikçe Enver'in jet nikahının nedeninin 'oyuncunun bebek bekliyor olması' olduğu doğrultusunda haberler ortaya atılmıştı.

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Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver’den hamilelik açıklaması… Peki bebeklerinin cinsiyeti ne? İsmini…

İLK AĞIZHAN HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Aslı Enver sessizliğini bozdu. Hamilelik açıklaması ilk ağızdan geldi.

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Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver’den hamilelik açıklaması… Peki bebeklerinin cinsiyeti ne? İsmini…

İşte taze gelin Aslı Enver'in bebek açıklaması...

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Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver’den hamilelik açıklaması… Peki bebeklerinin cinsiyeti ne? İsmini…

İDDİALARI DOĞRULADI

"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi. 38 yaşındaki Aslı Enver muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt verdi.