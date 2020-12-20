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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Behzat Ç dizisindeki Memduh Başgan karakteriyle dikkat çeken usta oyuncusu Güven Kıraç, Tövbeler Olsun dizisinde Namzet Horanta ile izleyici karşısına çıktı. Erkan Can ile başrolü paylaşan Güven Kıraç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 12:27
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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler ile Behzat Ç'de başrolü paylaşan Güven Kıraç Memduh Başgan karakterine hayat vermişti. Usta oyuncu performansı ile hayran bıraktıran sonra şimdi de Tövbeler Olsun dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Tövebeler Olsun'un başrol oyuncusu Güven Kıraç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.

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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Kadir Doğulu - Mersin

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Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı

Barış Arduç – Ankara