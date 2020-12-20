Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler ile Behzat Ç'de başrolü paylaşan Güven Kıraç Memduh Başgan karakterine hayat vermişti. Usta oyuncu performansı ile hayran bıraktıran sonra şimdi de Tövbeler Olsun dizisi ile izleyici karşısına çıktı.