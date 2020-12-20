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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı Behzat Ç'nin Memduh Başgan'ı Güven Kıraç Tövbeler Olsun dizisiyle gündem oldu! Güven Kıraç bakın nereli çıktı
Behzat Ç dizisindeki Memduh Başgan karakteriyle dikkat çeken usta oyuncusu Güven Kıraç, Tövbeler Olsun dizisinde Namzet Horanta ile izleyici karşısına çıktı. Erkan Can ile başrolü paylaşan Güven Kıraç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 12:27
Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler ile Behzat Ç'de başrolü paylaşan Güven Kıraç Memduh Başgan karakterine hayat vermişti. Usta oyuncu performansı ile hayran bıraktıran sonra şimdi de Tövbeler Olsun dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tövebeler Olsun'un başrol oyuncusu Güven Kıraç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Kadir Doğulu - Mersin
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