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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

Geçen senelerde DJ sevgilisi Can Koçkan ile uygunsuz fotoğrafları ifşa olan ve oldukça zorlu günler geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başına talihsizlikler gelmeye devam ediyor. Son olarak söylediği sözler sebebiyle Barış Akarsu'nun hayatının konu alındığı filmin kadrosundan da çıkarılan Aslı Bekiroğlu bu defa yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken yürekleri korkutan bir kaza yaşadı. Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı. İşte sosyal medyada çok konuşulan Aslı Bekiroğlu'nun şoke olduğu o anlar...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 12:58
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Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşıyla şakalaştığı esnada cam sebilden reyhan şerbeti içmeye çalıştı. Güzel oyuncu cam sebilin musluğuna ağzını dayayınca olmayacak şeyler oldu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

Geçen senelerde DJ sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen fotoğrafları ifşa olan ve oldukça zorlu günler geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun talihsizlikler peşini bırakmıyor.

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Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Son olarak söylediği sözler yüzünden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmden de çıkarılan Aslı Bekiroğlu bu sefer yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken yürekleri ağza getiren bir kaza yaşadı.

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Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

CAM SEBİL YÜZÜNDE PATLADI

Aslı Bekiroğlu'nun yüzünde cam sebil patladı.

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Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

ŞOKE OLDU

İşte sosyal medyada yayılan Aslı Bekiroğlu'nun şoke olduğu o anlar...