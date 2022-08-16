Aslı Bekiroğlu kabusu yaşadı! Musluğunu ağzına dayadığı sebil yüzünde patladı! Aslı Bekiroğlu şoke oldu

Geçen senelerde DJ sevgilisi Can Koçkan ile uygunsuz fotoğrafları ifşa olan ve oldukça zorlu günler geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başına talihsizlikler gelmeye devam ediyor. Son olarak söylediği sözler sebebiyle Barış Akarsu'nun hayatının konu alındığı filmin kadrosundan da çıkarılan Aslı Bekiroğlu bu defa yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken yürekleri korkutan bir kaza yaşadı. Aslı Bekiroğlu'nun suratında cam sebil patladı. İşte sosyal medyada çok konuşulan Aslı Bekiroğlu'nun şoke olduğu o anlar...