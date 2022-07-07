07 Temmuz 2022, Perşembe
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı
2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği bitti. Geçtiğimiz nisan ayında evlilik kararı alan çift, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla 10 dakikada boşandı. Erol Özmandıracı'nın Naz Elmas'a ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 12:50
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