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Haberler Galeri Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği bitti. Geçtiğimiz nisan ayında evlilik kararı alan çift, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla 10 dakikada boşandı. Erol Özmandıracı'nın Naz Elmas'a ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 12:50
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Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.

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Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmış, Elmas eşiyle birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları silmişti.

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Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

İkilinin evlilikleri bir kez daha patlak verdi. Özmandıracı çifti evliliklerinde 28'inci ayına girerken boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Özmandıracı Miami'ye tatile gitti.

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Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

3 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi'yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını hükmetti.

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Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

DUDAK UÇUKLATAN TAZMİNAT

10 dakika süren duruşma sonrası çift, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtti.