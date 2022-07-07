Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

3 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi'yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını hükmetti.