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Haberler Galeri Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses ile sert tartışma yaşamış, bir magazin programına bağlanan Tatlıses oğluna şok suçlamalarda bulunmuştu. Tatlıses'in "Vurulduğum gün kasayı boşalttı" diye suçladığı oğlu Ahmet Tatlıses, mahkemeye başvurarak babasına vasi tayin edilmesini istemişti. Açılan davayla ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 13:12
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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında ipler geriliyor. İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası Adalet Sara ve Ahmet Tatlıses'den göndermeli paylaşımlar gelmişti.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Paylaşımlar sonrası İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Tatlıses, eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı.