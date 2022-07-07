Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses kararı

İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses ile sert tartışma yaşamış, bir magazin programına bağlanan Tatlıses oğluna şok suçlamalarda bulunmuştu. Tatlıses'in "Vurulduğum gün kasayı boşalttı" diye suçladığı oğlu Ahmet Tatlıses, mahkemeye başvurarak babasına vasi tayin edilmesini istemişti. Açılan davayla ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.