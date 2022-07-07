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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

Daha önce 2 evlilik yapan Burcu Esmersoy oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili, geçtiğimiz mayıs ayında çıktıkları yurt dışı tatilinde evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin düğün otel engeline takıldı. Güzel sunucu, düğünü yapmak istedikleri İtalya'daki otelden gelen maili anlattı.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:21
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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

Güzelliği ve formda görüntüsüyle yıllara maydan okuyan Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Kalabalık arkadaş grubuyla bir mekanda oturan ünlü sunucu, basın mensuplarını fark edince yanlarına gelerek, soruları yanıtladı.

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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

"EYLÜL GİBİ YİNE TADINI ÇIKARIRIZ"

Kısa süre önce Bodrum tatilinden geldiğini belirten Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Seven de seviyor ama yorucu bir yer. Mesafeler yoruyor, olduğundan daha uzun hale geliyor. Kendi oturduğum, yaşadığım yerde çok mutluyum. Arkadaşlarım görüşmek istiyor. Onların yanına gitmem trafikte 1-1.5 saat sürüyor. O yüzden sakinliği seviyorum. Haziranın başı iyiydi. temmuz ve ağustos daha yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız" dedi.

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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

"ÖYLE FİYATLAR MI VARMIŞ?"

45 yaşındaki güzel, her yaz öncesi yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'un kendisini maddi olarak zorlayıp zorlamadığı sorulunca, daha uygun yerleri tercih ettiğini söyledi. Esmersoy, "Hiç 280 TL'lik lahmacundan yediniz mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

Öyle fiyatlar mı varmış? Çokmuş. Bir tane humus 400 TL diye duydum. 'Yanlıştır, dalga geçiyorlar' diye düşündüm. Bilmediğim bir yere gitmiyorum. Gittiğim yerler hizmeti ve fiyatı genelde uygun olan yerler.

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Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

"YENİLERİ GELECEK"

Sosyal medyada paylaştığı bikinili videolar ile gündeme gelen Esmersoy, "Çok beğeniliyor. Bu sene çok sayıda markayla iş birliği yaptım. Gurur duyuyorum. Yaptığım işleri de seviyorum. Geçen sene sanki bikini, mayo ile daha aktiftim. Yaz mı geç geldi, ne oldu? Geçen sene bu tarihlerde bayağı güzel paylaşımlarım olmuş. Yenileri gelecek" yorumunda bulundu.