Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli

"EYLÜL GİBİ YİNE TADINI ÇIKARIRIZ"

Kısa süre önce Bodrum tatilinden geldiğini belirten Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Seven de seviyor ama yorucu bir yer. Mesafeler yoruyor, olduğundan daha uzun hale geliyor. Kendi oturduğum, yaşadığım yerde çok mutluyum. Arkadaşlarım görüşmek istiyor. Onların yanına gitmem trafikte 1-1.5 saat sürüyor. O yüzden sakinliği seviyorum. Haziranın başı iyiydi. temmuz ve ağustos daha yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız" dedi.