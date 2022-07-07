07 Temmuz 2022, Perşembe
Burcu Esmersoy Nazım Akmandil düğününe otel engeli
Daha önce 2 evlilik yapan Burcu Esmersoy oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili, geçtiğimiz mayıs ayında çıktıkları yurt dışı tatilinde evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin düğün otel engeline takıldı. Güzel sunucu, düğünü yapmak istedikleri İtalya'daki otelden gelen maili anlattı.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:21
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