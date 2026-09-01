Nazlı Sabancı’nın doğum öncesi karesi ortaya çıktı

İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara'nın ardından ikinci kez anne oldu. Oğlu Ömer'i dünyaya getiren Sabancı, doğumhaneye girmeden yalnızca birkaç saat önce çekilen karnı burnunda karesini takipçileriyle paylaştı.

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Ömer'e kavuştu. Nazlı Sabancı'nın doğumdan yalnızca birkaç saat önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

OĞULLARINA DEDELERİNİN ADINI VERDİLER Nazlı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne ve baba oldu. Çiftin bir erkek çocukları dünyaya gelirken, oğullarına da aile geleneğini sürdürerek "Ömer" adını verdikleri öğrenildi. Çift, oğullarına Hacı Sabancı'nın babası Ömer Sabancı'nın ismini vererek aile büyüğünün adını yeni nesilde yaşatmış oldu.

"ÖMER'E KAVUŞMADAN TAM BİRKAÇ SAAT ÖNCE" İkinci kez anne olan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'i kucağına almadan yalnızca birkaç saat önce çekilen özel karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Sabancı, fotoğrafına "Ömer'e kavuşmadan tam birkaç saat önce" notunu düştü.

Nazlı Sabancı'nın doğum öncesinde yaptığı bu paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü. Sabancı'nın oğlu Ömer'e kavuşmadan hemen önceki karesi, çiftin yaşadığı heyecanı da gözler önüne serdi.

NAZLI VE HACI SABANCI'NIN EVLİLİK HİKAYESİ Özel hayatlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alan Nazlı ve Hacı Sabancı, uzun süren birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de evlilikle taçlandırdı. Çift, Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında düzenlenen sade nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Sabancı çiftinin düğün kutlaması ise 25 Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Nazlı Sabancı'nın gelinliği, davetliler ve düğünden paylaşılan kareler uzun süre magazin gündeminde yer aldı.