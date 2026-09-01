Sette tanışmışlar: Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe evlendi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Ufuk Kurt ile dünyaevine girdi. İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen nikah töreninde ünlü oyuncu, kızıyla dans ederek duygusal anlar yaşadı.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan'ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Taylan ile Kurt'un yaklaşık 5 yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı aldığı öğrenildi.

KIZINI EVLENDİRDİ Çift, İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen nikah töreninde yakınlarının ve sevdiklerinin huzurunda mutluluğa "evet" dedi.

Nikah töreninin ardından kızı Ayşe Dilan Taylan ile dans eden Ahmet Mümtaz Taylan, duygu dolu anlar yaşadı.

Usta oyuncunun kızının mutluluğuna ortak olduğu anlar, törene damga vurdu.

SETTE TANIŞTILAR Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt'un aynı sektörde çalıştığı ve yollarının Ahmet Mümtaz Taylan'ın da rol aldığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin setinde kesiştiği öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırarak yeni bir hayata adım attı.