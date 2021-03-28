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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Namlunun ucunda kaldı! Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası! Bu kez o isim... Namlunun ucunda kaldı! Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası! Bu kez o isim...
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Arka Sokaklar'da Komiser Selin karakterine hayat veren Oya Akarı'ın akıbeti merak ediliyor. Son bölümde; Selin'in Giray tarafından kaçırıldığı sahneler sonrasında güzel oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi. Konu hakkında oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 21:41
Namlunun ucunda kaldı. Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası yaşanıyor. Bu kez o isim ayrılık iddiaları ile gündeme geliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaları sonrasında hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. Fenomen dizide Selin karakterine hayat veren Oya Akar'ın akıbeti merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR ARKA SOKAKLAR SELİN ÖLDÜ MÜ?
26 Mart tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Selin karakterini seri katilin kaçırması ve video yollaması, Selin karakterinin diziden ayrılacak mı? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili oyuncu ve yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır.
Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar.
Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar.