Namlunun ucunda kaldı! Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası! Bu kez o isim...

Namlunun ucunda kaldı. Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık iddiası yaşanıyor. Bu kez o isim ayrılık iddiaları ile gündeme geliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaları sonrasında hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. Fenomen dizide Selin karakterine hayat veren Oya Akar'ın akıbeti merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor.