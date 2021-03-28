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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Akıl kafadan firar etti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Gözlerini kan bürüdü... "Akıl kafadan firar etti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Gözlerini kan bürüdü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Masada Selman'ın infaz edilmesinin ardından sevilen dizide üst üste ayrılıklar yaşandı. İzleyicilerin sevdiği karakterler arasında yer alan Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi sonrasında yeni savaşın fitili ateşlendi. Hızır tarifi mümkün olmayan acıyla sarsıldı. Bütün olanlar sonrasında dizinin takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanını bekliyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 15:58
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. EDHO son bölümde; Ceylan ve Selman'ın öldürülmesi sonrasında beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Olanlar karşısında Çakırbeyliler ve Korkmazlar arasında yeni savaşın fitili ateşlendi. Ceylan'ın vedası sonrasında hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Hızır, Ceylan'ın öldürülmesi sonrasında intikam için bütün seçenekleri masaya yatırıyor. Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için gelecek açıklama bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR CEYLAN'IN VEDASI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.
Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.
SELMAN KENDİ SONUNU GETİRDİ
Masa toplantısı öncesi kimsesizlerden birisiyle görüşen Selman 150 bin dolar karşılığında Doğan Baba'yı öldürmek için teklif yaptı. Seko da paranın bir kısmını çalarak bu işi ayarladı.
KİMSESİZ BABA AFFETMEDİ
Ancak Kimsesiz Doğan ikiliyi tuzağa düşürdü ve adım adım ölüme çekti. Masa toplantısında bu olayın ortaya çıkmasıyla da Selman, Yaman'ın da onaylayıyla infaz edildi.