"Akıl kafadan firar etti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Gözlerini kan bürüdü...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. EDHO son bölümde; Ceylan ve Selman'ın öldürülmesi sonrasında beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Olanlar karşısında Çakırbeyliler ve Korkmazlar arasında yeni savaşın fitili ateşlendi. Ceylan'ın vedası sonrasında hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Hızır, Ceylan'ın öldürülmesi sonrasında intikam için bütün seçenekleri masaya yatırıyor. Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için gelecek açıklama bekleniyor.