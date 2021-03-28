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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 4. sezon heyecanı başladı! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Stranger Things yeni sezon... 4. sezon heyecanı başladı! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Stranger Things yeni sezon...
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilk 3 sezonun ardından yeni sezon için gelecek açıklama bekliyor. Dizi farklı tarzıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Stranger Things yeni sezon...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 22:02
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Yeni yıla kısa süre kala hayranları dizinin yeni sezon tarihini merak ediyor. Stranger Things yazarları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 4.sezon senaryosunun bittiğini açıkladı. Gelecek açıklama için gözler yapımcılara çevrildi. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Stranger Things yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR STRANGER THİNGS 4.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?
Stranger Things, 17 Eylül'den itibaren ara verdiği prodüksiyonunu kaldığı yerden devam ettirecek. Dizinin çekimlerinin gerçekleşeceği Georgia eyaleti pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutmayı planlıyor.
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz aylarda Hopper'a hayat veren David Harbour, dizinin normalde 2021'in ilk aylarında yayınlanmasının planlandığını, ancak prodüksiyona ara vermek zorunda kaldıkları için bu tarihin büyük ihtimalle erteleneceğini açıkladı.
STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.