17 Ocak 2023, Salı
Nagihan Karadere ne kanseri? Nagihan Karadere'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzecek açıklama geldi. Kansere yakalandığını duyuran 38 yaşındaki Karadere, gözyaşları içerisinde dua istedi. Haberin duyulmasının ardından sevenleri, "Nagihan Karadere'nin ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" gibi soruları sorgulama başladı. İşte, Nagihan Karadere'nin hastalığı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:43
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